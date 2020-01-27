Российских туристов досрочно вывозят с острова Хайнань

Туроператор «Русь-Тур» отменил заявки на отдых на китайском острове Хайнань, а также объявил о досрочном вывозе российских туристов с курорта. Это связано с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщается на сайте компании, «Русь-Тур» также перестала продавать туры в Китай до момента нормализования эпидемиологической обстановки в стране. В компании пообещали, что туры будут восстановлены в случае улучшения обстановки в стране.

Власти Хайнаня уже запретили проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на острове, их возобновят через неопределенный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. Число погибших от эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 57.