Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская

Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская
Фото: mostotrest-spb.ru

В понедельник, 27 января, в Пушкинском районе Петербурга запустили временное движение по мосту, расположенному у железнодорожного переезда в поселке Александровская. Капитальный ремонт начался прошлым летом и закончится этой весной.

Как сообщается в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», капитальный ремонт позволил мосту стать не только автодорожным, но и пешеходным. Движение здесь так и осталось двухполосным. Тротуар появится на правой полосе в направлении местной ж/д станции «Александровская».

Работы по укладке постоянного асфальта ограничат движение по мосту во втором квартале текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ремонта в тоннеле дамбы на несколько дней ограничат движение транспорта.

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Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская
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