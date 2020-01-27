В Шушарах загорелось рабочее общежитие

В поселке Шушары на Новгородском проспекте загорелось здание рабочего общежития. Пламя распространилось по всему первому этажу.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 27 января. Первыми о пожаре рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Некоторые пользователи Сети отметили, что здание горит с разных концов и расценили это как возможный поджог.

Позже в пресс-службе управления МЧС сообщили, что огонь занял более тысячи квадратных метров. Сейчас ранг пожара повысили до 1БИС. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью в поселке Вырица восемь пожарных боролись с огнем. Пожар в загоревшемся частном доме на площади в 45 «квадратов» ликвидировали за час.