В Шушарах загорелось рабочее общежитие

В Шушарах загорелось рабочее общежитие
Фото: vk.com/spb_today

В поселке Шушары на Новгородском проспекте загорелось здание рабочего общежития. Пламя распространилось по всему первому этажу.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 27 января. Первыми о пожаре рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Некоторые пользователи Сети отметили, что здание горит с разных концов и расценили это как возможный поджог.

Позже в пресс-службе управления МЧС сообщили, что огонь занял более тысячи квадратных метров. Сейчас ранг пожара повысили до 1БИС. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью в поселке Вырица восемь пожарных боролись с огнем. Пожар в загоревшемся частном доме на площади в 45 «квадратов» ликвидировали за час.

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