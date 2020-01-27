Мать пропавшего студента-медика до сих пор разыскивает сына в Петербурге

Мать пропавшего студента-медика до сих пор разыскивает сына в Петербурге
Парень пропал 14 января. Фото: Вконтакте

Молодой человек пропал 14 января. Родственники не отчаиваются и пытаются отыскать его.

Мать студента СПбГМУ Сергея Павлова создала петицию на сайте change.org, направленную в МВД России, администрацию президента и ФСБ. Она надеется, что общественность поможет привлечь внимание к поискам молодого человека – за сутки электронную подпись оставили 2,5 тысячи человек. Женщина хочет, чтобы были задействованы все силы, ведь «жизнь каждого человека важна». Она также просит правоохранительные органы активнее разыскивать Сергея.

Напоминаем, что медик пропал в середине января сразу после ночной смены. Он поехал в сторону «Парнас», затем отправился в деревню в Ленобласти, хотя снимал квартиру на «Звездной». Поздно вечером его телефон выключился и больше не включался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая Мэри Поппинс.

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