Делегация РФ грозится выйти из ПАСЕ

Глава делегации заявил, что его не устраивают ограничения полномочий.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу делегации России, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он заявил, что страна покинет ПАСЕ в случае, если ограничения полномочий продолжат действовать. Глава комитета по международным делам в нижней палате российского парламента Леонид Слуцкий убежден, что такого он представить не может и верит, что конфликт удастся решить мирным путем.

Напоминаем, что разговоры о введении ограничений начались после новостей о внесении поправок в Конституцию России. Вопрос о продлении полномочий делегации будет решатся в ближайшее время – до конца января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России задержали журналиста из Японии, собирающего секретные данные. Он пытался выведать секретные военные данные. Журналисту объявили предупреждение и попросили покинуть территорию страны.