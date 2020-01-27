Делегация РФ грозится выйти из ПАСЕ

Делегация РФ грозится выйти из ПАСЕ
Фото: Википедия

Глава делегации заявил, что его не устраивают ограничения полномочий.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу делегации России, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он заявил, что страна покинет ПАСЕ в случае, если ограничения полномочий продолжат действовать. Глава комитета по международным делам в нижней палате российского парламента Леонид Слуцкий убежден, что такого он представить не может и верит, что конфликт удастся решить мирным путем.

Напоминаем, что разговоры о введении ограничений начались после новостей о внесении поправок в Конституцию России. Вопрос о продлении полномочий делегации будет решатся в ближайшее время – до конца января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России задержали журналиста из Японии, собирающего секретные данные. Он пытался выведать секретные военные данные. Журналисту объявили предупреждение и попросили покинуть территорию страны.

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