Подростки хотели устроить колумбайн в Костроме

Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить страшную трагедию.

Об этом стало известно 27 января. Обо всем сообщает 360, ссылаясь на пресс-службу регионального МВД. Все могло случится в Костромской области в одной из школ. По предварительным данным, несколько подростков хотели расстрелять своих одноклассников. Для этого они приобретали оружие, тренировались стрелять и странно вели себя в социальных сетях. Именно посты в интернете помогли полицейским понять, что подростки что-то замышляют – они проявляли нездоровый интерес к трагедии в школе Колумбайн.

У школьников, подозреваемых в подготовке стрельбы, изъяли компьютеры и телефоны для изучения. Чуть позже станет понятно, каковы были мотивы готовящейся стрельбы. Они могли вдохновиться поступком двух школьников из Колумбайн, которые в конце 20 века расстреляли из-за травли одноклассников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стрелок из Огайо убил собственную сестру.