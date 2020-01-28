Синоптики обещают петербуржцам «настоящую зиму» в середине февраля

Лесу отметил, что это приблизительный прогноз на месяц вперед, и все еще может измениться. Фото: pixabay.com

Лесу отметил, что это приблизительный прогноз на месяц вперед, и все еще может измениться. Фото: pixabay.com

Несмотря на ощутимо понизившуюся температуру последних дней, по итогам месяца январь 2020-го, вероятно, все равно войдет в историю как самый теплый за всю историю метеонаблюдений.

При этом жители Северной столицы могут рассчитывать на настоящую, морозную зиму — правда, непродолжительную. Об этом в понедельник, 27 января, пишет «КП — Санкт-Петербург», цитируя ведущего специалиста метеорологического центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, период, когда будет действительно холодно продлится несколько дней в середине февраля. Так, с 15 по 20 число средняя температура ночью будет от -6 до -11 градусов, а днем столбик термометра не поднимется выше отметки в -8. В остальном, февраль принесет городу на Неве привычную оттепель и мокрый снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть пришли запоздавшие «крещенские морозы», резко похолодало до -17 градусов.