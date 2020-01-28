Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась, она уезжала «набраться сил»

Не так давно директор актрисы Ян Трунов забил тревогу, после того как актриса в течение суток не выходила на связь. К счастью, все окончилось благополучно.

В ночь на вторник, 28 января, Андрейченко опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик с официальным заявлением. В нем отечественная «Мэри Поппинс» объяснила своё исчезновение и извинилась за доставленное беспокойство.

Выяснилось, что актриса решила набраться сил перед грядущим сложным проектом. Она отправилась в «специальное поселение с духовными лидерами из разных стран», где несколько дней провела в полнейшем молчании. Вернувшись домой, Андрейченко была поражена поворотом событий. Пользователи Сети, однако не оценили объяснение актрисы, спросив, почему же она никого не предупредила о своем отъезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 82-летний режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже 16-летнего сына.