МЧС: Жителей Петербурга предупреждают о снежной буре и гололедице

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 28 января, Северную столицу ждет холодная и ветреная погода, которая принесет с собой снегопад и гололедицу.

МЧС предупреждает жителей города на Неве об усложнённой ситуации на дорогах. Причиной гололеда является перепад температур: в течение дня столбик термометра поднимется с отметки -5 градусов до +1. Кроме того, синоптики прогнозируют снег, в связи с чем автомобилистам следует быть особенно внимательным, поскольку снежный покров может прикрыть гололед.

Министерство чрезвычайных ситуаций советует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами. Она должна составлять, как минимум, половину скорости движения. Так, при 50 км/ч следует держаться на расстоянии 25 метров от следующего впереди автомобиля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам синоптиков, «настоящая» зима придет в Петербург лишь в середине февраля.