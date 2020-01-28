Дрифтующие по снежной трассе «Жигули» засняли на видео

Некоторые комментаторы предположили, что с машиной что-то не так. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Некоторые комментаторы предположили, что с машиной что-то не так. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Ночной гололед, сковавший улицы Петербурга, для некоторых жителей Северной столицы стал поводом для экстремального развлечения.

На одной из трасс города очевидец заснял отечественный автомобиль, дрифтующий на скользкой поверхности. Водитель «Жигулей» выполнял опасные пируэты, несмотря на присутствие других машин. Видеозаписью экстремального вождения в ночь на 28 января свидетель произошедшего поделился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное».

«Почти ДТП или просто дрифтеры», — подписал публикацию автор. На кадрах видео заметно, что «Жигули» заносит из стороны в сторону. Таким «зигзагом» автомобилист проехал не только трассу, но и мост. Отметим, что подобное поведение на дороге нарушает ПДД и требования безопасности. Хулигану грозит штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о парном дрифт-заезде в центре Петербурга.