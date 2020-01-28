В Стрельне планируют создать Шунгеровский заказник

Таким образом местные власти хотят сохранить и восстановить масштабный лесной массив, а также долину реки Кикенки.

Соответствующие материалы по присвоению Шунгеровскому лесопарку заповедного статуса направили на экологическую экспертизу. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию. В течение месяца специалисты решат, где будут проходить границы заказника.

Предположительно, он будет располагаться на территории Стрельны в Петродворцовом районе Петербурга. В общей сложности площадь Шунгеровского заказника составит 330 гектаров. Таким образом удастся сохранить и восстановить загрязненный природный объект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в заповедники «Мшинское болото» двух браконьеров застали за охотой на кабанов. У мужчин не было соответствующих документов.