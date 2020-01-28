Двое мигрантов в Петербурге получили 22 года на двоих за изнасилование и убийство женщины

Двое мигрантов в Петербурге получили 22 года на двоих за изнасилование и убийство женщины
22 года в колонии суммарно проведут преступники, которые убили и изнасиловали женщину ради наживы. Фото: pixabay.com

После жестокой расправы с жертвой, все, чем смогли поживиться злоумышленники — телефон, куртка и проездной «Подорожник».

Перед судом предстали Шохзод Телманов и Нурбек Хусанов. В сентябре 2018-го года они изнасиловали из убили женщину в Выборгском районе, затащив её в кусты на улице Александра Матросова. Надругавшись над жертвой, Хусанов попросту задушил её. Затем оба скрылись с места преступления.

Судебный процесс над мигрантами проходил в закрытом режиме. Убийца получил 16 лет колонии строгого режима, его подельник проведет в заключении 6 лет. О приговоре, — довольно мягком за такое жестокое преступление, — сообщили во вторник, 28 января, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, бросивший двоих маленьких детей в Шереметьево, сдался правоохранительным органам.

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