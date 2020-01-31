Парковку на Белградской признали незаконной

Парковку на Белградской признали незаконной
Парковка была создана без учета сетей "Водоканала" и "Ленсвета". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга будет закрыта одна из парковок. Оборудована она, как оказалась, была незаконно.

Парковку администрация района разместила за домом 6 корпус 2 по улице Белградская. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Выяснилось, что уширение проезда произвели незаконно. На месте парковки проходят зоны сетей СПб ГУП «Ленсвет» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Опоры наружного освещения с линией электропередач после уширения оказались на проезжей части. Это угрожает безопасности местных жителей.

Парковка создает угрозу жизни людей, бесперебойному водоснабжению и может мешать при проведении аварийных работ, подчеркнули в прокуратуре.

Суд с позицией ведомства согласился. Администрацию Фрунзенского района обязали привести участок на Белградской в первоначальное состояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у десяти станций метро в 2020 году оборудуют перехватывающие автостоянки.

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