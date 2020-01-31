Спекулянты пока не выстроились за землями у ЖД-полуколец Петербурга

Спекулянты пока не выстроились за землями у ЖД-полуколец Петербурга
Железная дорога в Петербурге. Фото: auction-house.ru

В Петербурге планируют построить два железнодорожные полукольца, которые свяжут город с Ленобластью. Ожидается, что прилегающие к ним земли после реализации проекта вырастут в цене. Однако пока спрос на территории не наблюдается.

Желающих выкупить земли по дешевке и продать их дороже после реализации проекта пока нет, отметил председатель совета директоров «Агентства развития и исследования в недвижимости» Андрей Тетыш.

«Если бы это произошло в Нью-Йорке, я уверен, уже был бы ажиотаж. Наш человек значительно более осторожен», — приводит его слова «Мойка78».

Тетыш подчеркнул, что причиной этого может стать репутация крупных игроков, включая региональное правительство. Существует опасение, что проект не реализуют точно в срок.

Потратить на строительство железнодорожных полуколец планируют 600 млрд рублей. Они свяжут северные и юго-западные пригороды Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как подобные проекты реализовывали в других городах мира.

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