Восьмиклассница в Петербурге попала в больницу с острым отравлением таблетками

Врачи скорой помощи, приехав по вызову на Гражданский проспект, забрали в больницу юную петербурженку, отравившуюся лекарственными препаратами.

В медицинское учреждение Северной столицы восьмиклассница поступила в ночь на воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и области. Девочку увезли из дома №30 по Гражданскому проспекту в Калининском районе города на Неве.

В квартире школьница проживает вместе со своими родителями. Как выяснилось, вечером субботы девочка приняла чрезмерное количество таблеток. Какие именно это были препараты и почему произошла передозировка, неизвестно.

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