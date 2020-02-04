Вход на станцию «Кировский завод» ограничат до середины апреля

Вход на станцию &#171;Кировский завод&#187; ограничат до середины апреля
Станция метро "Кировский завод". Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге временно ограничат вход на станцию метро «Кировский завод». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Режим работы наземного вестибюля станции изменится из-за капитального ремонта эскалатора.

Действовать ограничения будут с 10 февраля по 17 апреля 2020 года. Вход на станцию будет ограничен в рабочие дни с 17:00 до 18:00.

Пассажиров просят учитывать работы по ремонту эскалатора и заранее планировать свои маршруты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Адмиралтейская» планируют провести ремонт эскалаторов. Стоимость работ оценивается в 9,3 млн рублей.

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