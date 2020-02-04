Планировку территории под частный трамвай до Славянки проведут за 1,5 года

Планировку территории под частный трамвай до Славянки проведут за 1,5 года
Трамвай в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Планировка территории для строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки будет проведена до 5 августа 2021 года.

Распоряжение о подготовке документации по планировке опубликовано на сайте Смольного. Как следует из документа, трамвайную линию планируют проложить от Балканской площади через Шушары до Славянки. Она будет включать пять эстакад и мостов и минимум 15 остановок.

В качестве концессионера власти Петербурга намерены привлечь ООО «БалтНедвижСервис». Соглашение между городом и компанией было подписано в октябре 2019 года.

Предложения по проекту будут приниматься до 5 мая 2020 года. Первый этап строительства планируется завершить за четыре года, второй — за пять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга заключили концессионное соглашение о создании трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

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