Власти Петербурга заключили соглашение о трамвае от Купчино до Славянки

Правительство Петербурга и ООО «БалтНедвижимость» 11 октября заключили концессионное соглашение о создании трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Трамвайная сеть пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Линия будет включать пять эстакад и мостов и минимум 15 остановок. Протяженность путей составит не менее 21 км.

«Также концессионер обязан закупить и эксплуатировать не менее 21 единицы подвижного состава», — сообщили в администрации Петербурга.

Ввести в эксплуатацию первый участок планируется не позднее чем через четыре года. Он пройдет от Балканской площади до поселка Шушары. Второй этап будет завершен через пять лет.

Объем частных инвестиций составит по меньшей мере 25,9 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов попросил горожан придумать названия для трамвая, который пройдет по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».