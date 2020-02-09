Саперы вывезли из Петербурга и Ленобласти более 300 мин и снарядов

Саперы вывезли из Петербурга и Ленобласти более 300 мин и снарядов
Снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Саперы Западного Военного округа вывезли из Петербурга и Ленобласти за прошлый месяц более 300 мин и снарядов ВОВ.

Из Петербурга и области на специальных КамАЗах вывезли около 100 мин калибра 82-мм и более 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны калибра 203-мм и 152-мм, сообщили в пресс-службе ЗВО.

За 2019 год саперы утилизировали более 1500 советских и немецких снарядов, найденных в жилых массивах и на местах сражений ВОВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.

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