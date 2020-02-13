Россиянку, ранившую насильника ножом, оправдали

Россиянку, ранившую насильника ножом, оправдали
Девушку признали невиновной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело в отношении девушки прекращено «по реабилитирующим основаниям на стадии следствия».

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщают ТАСС, ссылаясь на адвоката девушки Евгения Саломатова. Следствие прекратило уголовное дело в отношении Дарьи Агений, жительницы Химок, которую летом 2018 года попытался изнасиловать мужчина. Она, пытаясь отбиться, схватила нож для заточки карандашей и нанесла ранение своему обидчику. После этого в отношении россиянки возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения вреда здоровью.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов»,

— сообщил адвокат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку.

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