Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца

Его подозревают в растрате 34 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца, которого подозревают в растрате 34 миллиардов рублей.

Напоминаем, что защита бизнесмена как мог пытался отсрочить заочный арест. Сначала адвокат заявлял, что нужно больше времени для подготовки позиции, во второй раз неизвестные заминировали здание, в третий раз заседание отложили из-за отъезда адвоката Минца.

Следственный комитет заинтересовался бизнесом Бориса Минца в прошлом году после обращения главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Весной этого года Борис Минц и его трое сыновей с семьями уехали в Великобританию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Лондоне заблокировал имущество Минца на $572 млн.