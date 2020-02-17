Пожар в СНТ Ленобласти унес жизни женщины и ребенка

Пожар в СНТ Ленобласти унес жизни женщины и ребенка
Пожар начался около 23:00 14 февраля. Фото: Baltphoto

В частном доме неподалеку от границы с Эстонией, на западе Ленинградской области, возник пожар. Жертвами чрезвычайного происшествия стали двое.

Трагический инцидент случился поздним вечером 14 февраля в СНТ «Химик» в жилом массиве «Сережино». По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка. В результате в огне погибли 33-летняя женщина и её маленький ребенок четырех лет.

Выжить удалось лишь супругу, 35-летнему местному жителю. Тем не менее, он получил серьезные ожоги, пишет 47news. По словам пострадавшего, в момент возникновения возгорания он находился на втором этаже здания. Возможно, именно это его спасло.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из домов по улице Миронова в Красногвардейском районе Северной столицы в ночь на 17 февраля загорелась комната.

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