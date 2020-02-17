В Петербурге у предпринимательницы угнал Merсedes собственный сын

В Приморском районе Северной столицы бизнесвумен написала заявление в полицию на своего сына. Женщина считает, что он угнал её люксовую иномарку.

Индивидуальная предпринимательница обратилась в правоохранительные органы около полуночи 16 февраля. По словам пострадавшей, несколькими часами ранее её 19-летний сын выкрал у матери ключи от Mercedes C-Class C 180. Позже женщина обнаружила пропажу и самого автомобиля, припаркованного у одного из домов по Туристской улице.

Бизнес-леди считает, что угонщик причинил ей материальный ущерб в размере 1,1 миллиона рублей. Сына предпринимательницы задержали в квартире, где он проживает вместе с мамой. Похищенную машину вернули владелице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга местная жительница подожгла «Пятерочку».