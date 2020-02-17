Неизвестная женщина подожгла «Пятерочку» на Гаванской

В Петербурге выясняют обстоятельства поджога одной из «Пятерочек» на Гаванской улице. В полицию о произошедшем сообщил территориальный менеджер магазина.

По словам заявителя, неизвестная женщина около 5:25 16 февраля подожгла картон на пандусе для разгрузки-погрузки товаров. После чего скрылась.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в магазине обгорела стена и пандус для погрузки. Место происшествия изучила следственно-оперативная группа. Записи с камер видеонаблюдения изъяты.

Неизвестная была одета в светлую куртку. Голова её была прикрыта голубым капюшоном.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные подожгли в Петербурге три автомобиля. Пожары произошли в разных районах города и, вероятно, никак не связаны друг с другом.