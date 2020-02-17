Неизвестная женщина подожгла «Пятерочку» на Гаванской

Неизвестная женщина подожгла &#171;Пятерочку&#187; на Гаванской
Магазин "Пятерочка" в Петербурге. Фото: Google Maps:

В Петербурге выясняют обстоятельства поджога одной из «Пятерочек» на Гаванской улице. В полицию о произошедшем сообщил территориальный менеджер магазина.

По словам заявителя, неизвестная женщина около 5:25 16 февраля подожгла картон на пандусе для разгрузки-погрузки товаров. После чего скрылась.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в магазине обгорела стена и пандус для погрузки. Место происшествия изучила следственно-оперативная группа. Записи с камер видеонаблюдения изъяты.

Неизвестная была одета в светлую куртку. Голова её была прикрыта голубым капюшоном.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные подожгли в Петербурге три автомобиля. Пожары произошли в разных районах города и, вероятно, никак не связаны друг с другом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гаванская улица магазин новости спб поджог пятерочка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Понтонном женщина чудом выжила после двойного наезда авто
Полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в электропоезде на ...
Режим работы вестибюля «Сенной площади» изменится в связи с ремонтом
На Омской улице мужчина и женщина напали на студента
В Петербурге у предпринимательницы угнал Merсedes собственный сын
В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир
Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно ...
В Гатчинском районе возле кафе «Набоков» местный житель получил ...