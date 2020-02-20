В Петербурге задержана контрафактная обувь Adidas и ткань Burberry из Китая

Сотрудники Балтийской таможни задержали контрафактную обувь Adidas и ткань Burberry. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В январе на Балтийский таможенный пост подали декларацию на товары с целью ввоза в Россию из Китая детской одежды и обуви. Во время досмотра было установлено, что на обуви присутствуют обозначения, похожие на товарные знаки компании «Adidas AG». Всего выявили 2400 единиц такого товара. Было возбуждено административное дело. Правообладатель оценил потенциальный ущерб в почти 11 млн рублей.

Второй случай контрафакта был выявлен в феврале. Таможенники обнаружили товар «трикотажное полотно машинной вязки напечатанное» с нанесенным рисунком, сходным на товарный знак «Burberry». В Россию пытались ввезти 31 рулон такой ткани. Таможня также возбудила административное дело.

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