В Петербурге приступили к реставрации фасадов Круглой бани

В Петербурге приступили к реставрации фасадов Круглой бани
Круглая баня в Петербурге. Фото: google.maps

Петербургский КГИОП выдал разрешение на выполнение реставрационных работ фасадов «Круглой бани» на улице Карбышева, построенной в почти сто лет назад.

Как сообщили в Смольном, здание в Выборгском районе Петербурга является объектом культурного наследия регионального значения. Баня, которая работала еще в годы блокады Ленинграда, продолжает использоваться по своему назначению.

Круглая баня в 1942 году. Фото: citywalls.ru

Во время работ будет выполнена реставрация кирпичной кладки и штукатурного слоя лицевых и дворовых фасадов, оконных и дверных откосов, цоколя, восстановление утраченных водосточных труб, ремонт и восстановление облицовки дворового фасада.

Фото: КГИОП

Заказчиком работ выступает пользователь объекта ООО «Балтийский Дом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали реставрировать усадьбу Роткирхов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
круглая баня новости спб реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал популярным свадебным городом для иностранцев
Задержан подозреваемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд
В Петербурге сносят незаконные павильоны с выпечкой и овощами
РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов ...
Жители ЖК «Ласточкино гнездо» разобрались с «мастером ...
«Ростех» и его новая разработка составят конкуренцию бизнесу ...
В Петербурге приступили к реставрации фасадов Круглой бани
Посетителей бассейна в Петербурге эвакуировали из-за короткого замыкания