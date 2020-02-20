В Петербурге приступили к реставрации фасадов Круглой бани

Петербургский КГИОП выдал разрешение на выполнение реставрационных работ фасадов «Круглой бани» на улице Карбышева, построенной в почти сто лет назад.

Как сообщили в Смольном, здание в Выборгском районе Петербурга является объектом культурного наследия регионального значения. Баня, которая работала еще в годы блокады Ленинграда, продолжает использоваться по своему назначению.

Во время работ будет выполнена реставрация кирпичной кладки и штукатурного слоя лицевых и дворовых фасадов, оконных и дверных откосов, цоколя, восстановление утраченных водосточных труб, ремонт и восстановление облицовки дворового фасада.

Заказчиком работ выступает пользователь объекта ООО «Балтийский Дом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали реставрировать усадьбу Роткирхов.