Скорая работает на месте массового ДТП на проспекте Просвещения

Авария с участием четырех машин произошла в Калининском районе Петербурга. Обо всем сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло днем в четверг, 20 февраля, на перекрестке проспектов Просвещения и Гражданского, возле станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект».

«Вроде все целы, в мерсе был ребенок. Скорая уже на месте», — написала автор публикации.

Судя по опубликованным в паблике видеозаписям с места дорожного происшествия, в результате аварии обломки от автомобилей разлетелись по всему перекрестку. Очевидцы подбегали к автомобилям и помогали участникам аварии.

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