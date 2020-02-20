«Вырезали из кабины»: на Ново-Никитинской столкнулись два самосвала

В Петербурге на Ново-Никитинской улице произошло ДТП с участием двух самосвалов. Кабина одного из них словно «расплавилась» от огня. Как рассказали очевидцы, водителя пришлось доставать спасателям.

Авария случилась в четверг, 20 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один грузовик въехал в другой. Кабина второго полностью разбита.

«Службы на месте. Водитель жив», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге строителей привлекли к ответственности за выплату зарплаты ниже установленного минимума.