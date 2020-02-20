В Петербурге строителей привлекли к ответственности за выплату зарплаты ниже установленного минимума

В Петербурге строителей привлекли к ответственности за выплату зарплаты ниже установленного минимума
В ходе проверки были выявлены нарушения. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Калининского района на основании обращения работников ООО «СМУ 86» проверила соблюдение организацией трудового законодательства.

Выяснилось, что несколько сотрудников получали зарплату, размер которой меньше МРОТ, что является нарушением закона.

Как сообщили в прокуратуре города, организация также не индексировала заработную плату с начала прошлого года.

В результате руководство устранило нарушение. В отношении гендиректора было возбуждено дело об административном нарушении. Теперь должностному лицу предстоит заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские врачи провели сложнейшую операцию на сердце ребенку.

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