Петербургские кардиохирурги прооперировали малютки с критически низким весом

В Северной столице врачи спасли жизнь девочке с критически маленьким весом. Кардиохирурги петербургского педиатрического университета провели редкую операцию на сердце, применив новаторскую технологию.

За помощью к петербургским коллегам обратились специалисты из Дагестана. Девочка Хабибабт в свои 8 месяцев весит всего три кило. Кроме того, она не могла самостоятельно есть и дышала с помощью трубки. В ее организм также попала инфекция.

Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ, медики в первую очередь вылечили инфекцию, а затем научили ребенка кушать и убрали трубки.

Теперь девочка набирает вес и готовится поехать домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские врачи провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.