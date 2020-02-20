Петербургские кардиохирурги прооперировали малютки с критически низким весом

Петербургские кардиохирурги прооперировали малютки с критически низким весом
Операция прошла успешно. Фото: Pixabay

В Северной столице врачи спасли жизнь девочке с критически маленьким весом. Кардиохирурги петербургского педиатрического университета провели редкую операцию на сердце, применив новаторскую технологию.

За помощью к петербургским коллегам обратились специалисты из Дагестана. Девочка Хабибабт в свои 8 месяцев весит всего три кило. Кроме того, она не могла самостоятельно есть и дышала с помощью трубки. В ее организм также попала инфекция.

Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ, медики в первую очередь вылечили инфекцию, а затем научили ребенка кушать и убрали трубки.

Теперь девочка набирает вес и готовится поехать домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские врачи провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.

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