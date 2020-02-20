Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении бывшей помощницы вице-премьера РФ

Она обвиняется в получении взятки на сумму 4 миллиона рублей. За что же бывшая помощница премьер-министра РФ получила взятку — неизвестно. Забирала они их в виде путевок на отдых. В 2016 году Анастасия Алексеева успела неплохо отдохнуть в Таиланде и Доминикане.

В ходе следствия были установлен взяткодатель, от которого Алексеева получала незаконные вознаграждения в 2015-2016 годах. Помимо этого, были установлены несколько посредников, среди которых — Джин Спектор, который является гражданином США.

Сегодня, 20 февраля, Басманным судом было рассмотрено прошение об аресте Спектора. Арест же Алексеевой рассмотрят немного позже. Пока они оба задержаны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках.