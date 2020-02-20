Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении бывшей помощницы вице-премьера РФ

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении бывшей помощницы вице-премьера РФ
Теперь девушку ждет "отдых" в местах заключения. официальный сайт Следственного комитета

Она обвиняется в получении взятки на сумму 4 миллиона рублей. За что же бывшая помощница премьер-министра РФ получила взятку — неизвестно. Забирала они их в виде путевок на отдых. В 2016 году Анастасия Алексеева успела неплохо отдохнуть в Таиланде и Доминикане.

В ходе следствия были установлен взяткодатель, от которого Алексеева получала незаконные вознаграждения в 2015-2016 годах. Помимо этого, были установлены несколько посредников, среди которых — Джин Спектор, который является гражданином США.

Сегодня, 20 февраля, Басманным судом было рассмотрено прошение об аресте Спектора. Арест же Алексеевой рассмотрят немного позже. Пока они оба задержаны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка задержание уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какие имена чаще всего дают новорожденным жители Петербурга
Возлюбленная Аль Пачино рассталась с ним из-за его пожилого возраста
В Ботаническом саду имени Петра Великого пройдет фестиваль сирени
«Иногда он был неадекватным»: соседи рассказали про петербуржца, ...
В рамках дела историка Соколова было установлено, чьи ноги были найдены на ...
Выставка кукол Ирины Медянцевой продолжит работу, несмотря на кражу экспонатов
В Финляндии наступила весна: медведи вышли из спячки
Смольный и МВД пришли к соглашению по поводу штрафов за неоплату парковки