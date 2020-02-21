«Из-за «Сузуки»»: очевидцы предупредили о пробке после ДТП в Стрельне

&#171;Из-за «Сузуки»&#187;: очевидцы предупредили о пробке после ДТП в Стрельне
Авария произошла в Стрельне. Фото: vk.com/spb_today

В Стрельне на пересечении Петербургского шоссе и Кропотинской улицы произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Представители дорожной полиции уже прибыли на место ДТП.

Авария случилась сегодня, 21 февраля. Обстоятельства столкновения пока неизвестны. По словам очевидцев, участником дорожного инцидента стал автомобиль марки «Сузуки», водителя которого они и винят в произошедшем.

«Из-за «Сузуки» и «стражей» первый ряд занят», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели произошедшего также предупредили водителей о возможной пробке на участке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Сортировочном мосту. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.

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