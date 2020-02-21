В России у гражданки Китая не обнаружили коронавирус

Женщину сняли с поезда под Брянском и отправили в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает телеканал «Россия-24», ссылаясь на исполняющего обязанности губернатора Брянской области Александра Резунов. Он заверил, врачи ни обнаружили у женщины из Китая ни ОРВИ, ни коронавирус.

Напоминаем, что пациентка ехала в поезде из Киева в Москву, когда у нее поднялась температура. Поезд тут же отправили в санитарный тупик, а женщину госпитализировали. После того, как вагоны осмотрели и продезинфицировали, пассажиры вновь отправились в путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажиров метро Петербурга предупреждают о коронавирусе. К ним обратились с рекомендацией связаться с врачами при первых симптомах ОРВИ и гриппа.