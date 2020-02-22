Украинским пенсионерам уменьшат выплаты

Украинским пенсионерам уменьшат выплаты
Фото: Pixabay

Сейчас большинство из них получают всего 10,5 тысяч рублей, что меньше прожиточного минимума.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Власти Украины предупредили граждан о том, что в скором времени размер пенсий уменьшится. В данный момент более 80% пенсионеров получают пенсию до 10,5 тысяч рублей, а это меньше прожиточного минимума. Дело в большом объеме теневой занятости, уверены эксперты. Из-за это уровень пенсионного обеспечения будет снижаться, так что нужно что-то делать со сложившейся ситуации.

Напоминаем, что до этого украинские власти заявили, что некоторые граждане получают помощь от государства незаконным путем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Оказывается, женщина получает «чуть больше 15 тысяч рублей в месяц». Участник многочисленных российских телешоу отмечает, что после этого странно считать Солнцева альфонсом.

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