Украинским пенсионерам уменьшат выплаты

Сейчас большинство из них получают всего 10,5 тысяч рублей, что меньше прожиточного минимума.
Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Власти Украины предупредили граждан о том, что в скором времени размер пенсий уменьшится. В данный момент более 80% пенсионеров получают пенсию до 10,5 тысяч рублей, а это меньше прожиточного минимума. Дело в большом объеме теневой занятости, уверены эксперты. Из-за это уровень пенсионного обеспечения будет снижаться, так что нужно что-то делать со сложившейся ситуации.
Напоминаем, что до этого украинские власти заявили, что некоторые граждане получают помощь от государства незаконным путем.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Оказывается, женщина получает «чуть больше 15 тысяч рублей в месяц». Участник многочисленных российских телешоу отмечает, что после этого странно считать Солнцева альфонсом.