Найденный в Финляндии красный гранит могут использовать в Петербурге

В Юго-Восточной Финляндии обнаружены месторождения красного гранита. Использовать его могут при проведении работ в Петербурге.

Из красного гранита, в частности, изготовлены колонны Исаакиевского собора, Александровская колонна и гранитные набережные Петербурга.

«В Санкт-Петербурге начали думать, что ломающийся камень можно было бы заменять оригинальным», — приводит yle.fi слова геолога Пааво Хярмя из Геологического института.

Геолог добавил, что пока возможность использования гранита в Петербурге лишь на стадии идеи. Однако, потенциал на российском рынке есть. Интерес к нему уже проявляют, заявили в Геологическом институте.

Отметим, что Финляндия и Россия запускают совместный проект Nasta, цель которого изучить потребность Петербурга в граните и исследовать месторождения гранита в Финляндии и на Карельском перешейке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Савонлинна Янне Лайне выступил с инициативой о создании особой экономической зоны, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, Петербург и Ленинградская область.