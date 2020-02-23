Скончался актёр Борис Лескин

Актер, известный по фильмам «Максим Перепелица» и «Республика ШКИД», умер в США на 98 году жизни.

Эту печальную новость сообщила на своей личной странице в социальной сети Facebook дочь Сергея Юрского, Дарья.

Актриса отметила, что её отец и Лескин очень хорошо дружили, а жизнь Лескина была «длинной и удивительной».

Причины смерти неизвестны. Ушёл из жизни актёр в Нью-Йорке 21 февраля.

Борис Лескин родился 5 января 1923 года в Петрограде. Он прошел Великую Отечественную войну, за что был отмечен наградами. После этого он закончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В период с 1951 по 1980 года играл в Большом драматическом театре в Ленинграде. В 1980 году переехал в США, где занимался актерской деятельностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Дании скончался создатель фигурки человека из LEGO-конструктора.