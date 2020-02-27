Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 1595

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 334 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Из числа новых случаев 307 обнаружены в городе Тэгу, остальные из разных районов по всей стране. Известно, 12 погибли, выздоровели 24 человека.

Российские власти продолжают расширять ограничительные меры для борьбы с эпидемией, которая началась в Китае. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, они коснутся Южной Кореи, Ирана и Италии, где в последние дни резко возросло число зараженных.

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и его «дочка» «Аврора». Как заявила Голикова, они смогут летать до тех пор, пока не вывезут из Кореи всех россиян. Другие российские авиакомпании уже увидели в этом нарушение конкуренции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители городов Ломбардии решили перестраховаться и скупить продовольствие буквально целыми полками. Жители Милана на прошедших выходных создали огромные очереди в местных супермаркетах. Очевидцы рассказывают, что подобное раньше видели только перед праздниками.