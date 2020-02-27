Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Туристы из России имеют право отказываться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран и требовать от туроператоров возмещения суммы в полном размере в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ведомство на своем сайте опубликовало рекомендацию туроператорм и турагентам приостановить продажи по этим трем странам.

Ранее Роспотребнадзор на фоне ситуации с коронавирусом напомнил российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения коронавируса в этих странах.

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом, сообщили в ведомстве. В Корее 977 заразились и 11 умерли, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 человек зараженных, из которых 15 умерло.

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и его «дочка» «Аврора». Как заявила Голикова, они смогут летать до тех пор, пока не вывезут из Кореи всех россиян. Другие российские авиакомпании уже увидели в этом нарушение конкуренции.

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Иране Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз его гражданам, за исключением деловых и гуманитарных виз. При этом авиасообщение с Ираном прекращено не будет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 32 495 человек. Число жертв выросло до 2 774. При этом 32 495 вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.