Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию РФ 11 марта

Если Госдума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию РФ 11 марта.

«В случае если Госдума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект закона о принятии поправки в конституцию на своем очередном заседании 11 марта», — рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Опрос ВЦИОМ зафиксировал в целом высокую поддержку предложений Владимира Путина по конституционным изменениям. Меньше всего они понравились жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодежи.

Наибольшую поддержку получили предложения социального характера: об обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% опрошенных) и о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Высокий уровень поддержки у предложений увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87%, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства — 81%, запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для чиновников — 68%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.