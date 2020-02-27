Беглов вошел в топ-10 губернаторов-блогеров по итогам января

Исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2020 года. Глава Петербурга Александр Беглов расположился на 6 месте.

Индекс цитируемости петербургского губернатора составил 110,79. Одним из самых популярных стал его пост в соцсети «ВКонтакте», посвященный 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин с индексом 354,78. Следом расположились глава Чечни Рамзан Кадыров (315,53) и глава Крыма Сергей Аксёнов (301,42).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял 7 место. Его индекс цитируемости — 83,27.

В список вошли главы регионов России, которые ведут собственные блоги. При составлении рейтинга учитывалось количество ссылок на их записи в СМИ, а также заметность самих сообщений и влиятельность изданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов занял первое место в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа в январе 2020 года.