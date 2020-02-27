Петербурженку госпитализировали после обеда в кафе «здорового» питания

Жительницу Петербурга увезли на скорой с сильным отравлением. Девушка утверждает, что причиной этого стала еда из известного сетевого кафе с полезной едой.

Петербурженка почувствовала себя плохо после обеда в кафе Greenbox на Петроградской стороне, пишет «Мойка78«. Сеть позиционирует себя как кафе быстрого обслуживания с полезной едой. На сайте компании утверждается, что меню сети разработано совместно с диетологом-гастроэнтерологом.

Первые симптомы недомогания возникли у девушки через час после еды. В кафе она заказала блины с творогом и консервированными персиками и смузи.

Несколько часов спустя её увезли на скорой с температурой 39,4. На койке инфекционного отделения Боткинской больницы петербурженка пролежала два дня. Что еще она ела в этот день, неизвестно.

Почти сразу девушка связалась с Greenbox в соцсетях. Представители кафе заверили её, что все продукты проверяются тщательным образом, а блюда снимаются с продажи через 24 часа. В качестве компенсации ей предложили баллы, которые можно использовать при покупке еды.

Петербурженка забыть о своем отравлении не готова. Она намерена обратиться в Роспотребнадзор с жалобой и добиться того, чтобы заведение проверили специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что делать после отравления в ресторане.