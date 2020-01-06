В Роспотребнадзоре рассказали, что делать после отравления в ресторане

Если в результате посещения ресторана появились симптомы отравления, следует немедленно обратиться к врачу. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как нужно действовать в таких ситуациях.

По словам специалистов, чтобы доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате трапезы в заведении, необходимо получить медзаключение. После в адрес ресторана можно составить претензию, имея при себе чек или выписку по банковскому счету после ужина.

Как сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора, в документе можно заявить о возврате стоимости блюд, компенсации лечения или утраченного заработка. В случае, если уладить проблему не удалось, можно обратиться с иском в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие блюда в ресторанах самые опасные. Список составили сотрудники Роспотребнадзора.