Собственные доходы Петербурга увеличились на 55 млрд рублей

В планах на следующий год - поступления от НДФЛ больше, чем 10%. Фото: www.gov.spb.ru

В планах на следующий год - поступления от НДФЛ больше, чем 10%. Фото: www.gov.spb.ru

Подведены финансовые итоги прошлого года.

Заседание расширенной коллегии Управления ФНС России по Санкт-Петербургу прошло сегодня, 27 февраля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что за прошлый год удалось на 8 млрд 800 млн. рублей перевыполнить план по налоговым доходам. На доходную часть бюджета 2019 года пришлось 629 млрд 670 млн рублей, а на расходную 666 млрд 802 млн. рублей.

Если сравнивать с 2018 годом, то свои доходы бюджета у города увеличились на 55 млрд рублей. При этом, рост доходов составил 10,5%, что позволило сформировать 90% собственных доходов бюджета.

За 5 лет налоговые доходы выросли на 29%. Во многом этому поспособствовало превращение серых зарплат в белые.

Также, было озвучено предложение о сборе для иностранных туристов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов освободил Митянину от должности вице-губернатора Петербурга.