В Петербурге откроют центр редких болезней

Центр орфанных заболеваний откроется при Детской городской больнице №1. Об этом сообщил Андрей Сарана, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на круглом столе по редким заболеваниям. Он состоялся 27 февраля в четверг. Сарана сообщил, что в 2019 году для лечения 1013 человек с тяжелыми заболеваниями необходимыми препаратами, было выделено 1099,59 млн. рублей.

На собрании обсудили качество поддержки больных. Благодаря тому, что в список средств для реабилитации был добавлен аппарат ИВЛ, а список заболеваний, для которых он требуется, был расширен, 92 человека уже получают подобную помощь, а 62 человек находятся на искусственной вентиляции легких дома.

Обсудили и расширения перечня детей-инвалидов, которым необходимо социальное такси.

Помимо этого, поговорили и об организации отдыха для людей больных орфанными заболеваниями. Для этого могут быть выделены субсидии из бюджета Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти строится медицинский центр мирового уровня.