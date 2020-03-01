В Кронштадте появится пансионат для пожилых людей

В Кронштадте появится пансионат для пожилых людей
Уже в конце марта первые посетители смогут оценить пансионат. Фото: pixabay.com

После ремонта Дом общины сестер милосердия в Кронштадте, являющийся объектом исторического наследия, станет пансионатом для пожилых людей.

По окончании реставрации состояние здания оценил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Резюмируя свой визит, градоначальник отметил, что в историческую постройку вдохнули новую жизнь, одновременно предоставив старшему поколению возможность проводить время в комфортном, специально обустроенном месте.

Пансионат вмещает в себя 45 постояльцев. Он оборудован всем необходимым: пандусами, ограничителями для слабовидящих, ходунками, креслами и многим другим. Ремонт здания проходил в течение двух лет, на его реализацию было выделено 200 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинским пенсионерам уменьшат сумму выплат. Виной тому — теневая занятость пожилых людей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом общины сестер милосердия кронштадт пансионат пожилые люди реставрация санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Озере Долгом жителям Петербурга раздадут 2 тысячи блинов
Гражданам Украины ужесточили правила въезда в Россию
Ученые раскрыли, как связана вежливость на дорогах со стоимостью автомобиля
В «Новой Голландии» сожгут 5,5-метровую Масленицу
В Кронштадте появится пансионат для пожилых людей
Михаил Боярский в очередной раз пренебрег правилами парковки?
В первый день весны в Петербург придет потепление
В Боткинской больнице в Петербурге проверяют на коронавирус 9 вернувшихся ...