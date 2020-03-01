Звезда «Холопа» Милош Бикович представит в Петербурге новый фильм

Звезда &#171;Холопа&#187; Милош Бикович представит в Петербурге новый фильм
Постер фильма "Отель "Белград"

Российские актеры Милош Бикович и Диана Пожарская представят в Петербурге новый фильм «Отель «Белград». Премьерный показ состоится в понедельник, 2 марта.

Увидеть картину одними из первых можно в кинотеатре «Синема Парк Радуга на Парке Победы» в ТРК «Питер Радуга». Начало показа в 19:00.

В центре сюжета сербский сердцеед и хозяина пятизвездочного отеля в Белграде Паша. Он должен жениться на дочке криминального босса, дорогу которого случайно перешел. Все меняется, когда герой после долгой разлуки встречает свою бывшую возлюбленную Дашу, с которой он несколько лет назад познакомился в России.

Главные роли в картине исполнили звезда «Холопа» Милош Бикович и актриса Диана Пожарская.

«Это очень весёлое и карнавальное кино. Зрителей ждёт отличная комедия», — отметил Бикович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.

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