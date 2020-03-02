Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США

Новый фантастический триллер «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла стал лидером американского проката, тем самым превзойдя все ожидания.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за первые выходные новый фильм собрал 29 миллионов долларов, несмотря на то, что эксперты предполагали худший расклад. Стартовые сборы в других странах принесли фильму еще 20 миллионов долларов. Стоит отметить, что студия Universal потратила на съемки триллера около семи миллионов рублей.

Второе место в американском прокате на минувших выходных занял «Соник в кино», который за два дня собрал еще 16 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 260 миллионов долларов.

Занявший в прокате третье место «Зов предков» собрал за выходные 13 миллионов долларов. Всего этот фильм успел собрать почти 80 миллионов долларов. На его съемки было потрачено 135 миллионов долларов, однако они так и не окупились.

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