Сумма в квитанциях ТЭКа у жильцов на прямых расчетах снизилась на 8%

В Петербурге у абонентов ГУП «ТЭК СПб», перешедших на прямые договора, зафиксировано уменьшение теплопотребления. Начисления в среднем сократились на 8% по сравнению с январем прошлого года.

«Счета с меньшими суммами получили как юридические лица, включая жилищные организации, так и жители, чьи дома перешли на прямые расчеты с ГУП «ТЭК СПб», — уточнили в пресс-службе предприятия.

В ТЭК добавили, что из-за аномально теплой зимы теплоотпуск в январе 2020 года сократился на 29%. Это скажется на объеме недополученных доходов предприятие. Размер из прогнозируется на уровне более 1 млрд рублей только за январь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» закончили ремонтные работы изношенных труб на Гражданке и у Муринского ручья, брошенных недобросовестным подрядчиком.