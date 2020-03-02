На Луначарского водитель легковушки сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Петербурге на проспекте Луначарского произошло дорожно-транспортно происшествие с участием пешехода. Водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбил пенсионера.

Все случилось около дома №76. 27-летний мужчина, управляющий легковым авто, наехал на 73-летнего жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате наезда пенсионер получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с места происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские разыскивают хулиганов, которые выясняли отношения на «Академической».