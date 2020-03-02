Неизвестные с перцовым баллончиком выясняли отношения на «Академической»

Неизвестные с перцовым баллончиком выясняли отношения на &#171;Академической&#187;
Конфликт произошел в вагоне метро. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители проводят проверку по факту конфликта в метро.

Обо всем стало известно в понедельник, 2 марта. Около 00:30 в отдел полиции поступило сообщение о конфликте на станции метро «Академическая». Общий язык не смогли найти две компании.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе конфликта один из участников распылил газ из баллончика, после чего все продолжилось в вагоне до станции «Политехническая».

Участников попытались остановить работники подземки, однако те бросили баллончик и сбежали с места происшествия.

В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных и их местонахождение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга ответит перед судом за убийство девятилетней давности

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти метро проверка
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